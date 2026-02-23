Il Torino e Roberto D'Aversa sono sempre più vicini: si va verso l'accordo
(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Il Torino e Roberto D'Aversa sono sempre più vicini. Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli con il tecnico italiano, ma nato a Stoccarda. Classe 1975, è ad un passo dall'approdo in granata per sostituire Marco Baroni, si parla di un contratto fino al termine di questa stagione. Nello staff di D'Aversa ci sarà anche Salvatore Sullo, per l'ex calciatore si tratterà di un ritorno in granata: era il vice di Gian Piero Ventura durante la lunga avventura tra il 2011 e il 2016. (ANSA).
