Champions, Prestianni squalificato col Real Madrid per le accuse di razzismo

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Gianluca Prestianni, il giocatore argentino del Benfica Lisbona accusato di razzismo dai giocatori del Real Madrid durante l'andata dei playoff di Champions League, è stato "sospeso provvisoriamente" dalla UEFA per la partita di ritorno di mercoledì a Madrid, ha annunciato la Federazione europea. In attesa dell'esito dell'indagine, l'Organismo Disciplinare ed Etico della UEFA (CEDB) "ha deciso oggi di sospendere il Sig. Gianluca Prestianni" per "comportamento discriminatorio", si legge nel comunicato.

La partita, vinta 1-0 dal Real Madrid, è stata interrotta per circa dieci minuti dopo che l'attaccante brasiliano Vinicius Junior si è lamentato di essere stato chiamato "scimmia" dall'argentino. Prestianni ha negato le accuse sul suo account Instagram. (ANSA).