FirenzeViola

Kean-gol e la Fiorentina chiude in vantaggio il primo tempo: 1-0 col Pisa al 45'

Kean-gol e la Fiorentina chiude in vantaggio il primo tempo: 1-0 col Pisa al 45'FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 19:17Primo Piano
di Giacomo A. Galassi

La Fiorentina inizia forte contro il Pisa e chiude in vantaggio 1-0 il primo tempo grazie a un gol di Moise Kean dopo 13 minuti. L'attaccante è abile a mettere in rete un pallone stoppato da un tiro di Ndour. Poi la squadra viola controlla provando altre volte ad impensierire Nicolas senza successo ma soprattutto facendo buona guardia attorno a De Gea, un pp' indeciso su una rimessa laterale lunga ma per il resto di fatto inoperoso. Squadre negli spogliatoi sull'1-0 per la Fiorentina.