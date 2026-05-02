Un punto ciascuno tra Atalanta e Genoa, ma sorridono solo i rossoblù
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Finisce 0-0 la sfida tra Atalanta e Genoa con il portiere rossoblù protagonista. I nerazzurri infatti hanno creato diverse occasioni con De Ketelaere nel primo tempo, con Ederson e Raspadori nella ripresa ma Justin Bijlow in questi casi è stato autore di parate provvidenziali e dove non è arrivato il portiere è stata la traversa a dire no all'attaccante azzurro (79') mentre ancora Ederson nel recupero ha mancato di un soffio la porta.
Il punto potrebbe infatti certificare la salvezza già virtuale del Genoa (40 punti, a +12 dalla quartultima che deve però giocare lunedì), mentre l'Atalanta sale sì a 55 ma resta a 6 punti dal sesto posto della Roma che lunedì contro la Fiorentina potrebbe ancora allungare.
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