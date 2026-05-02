Serie A: riepilogo, programma e classifica parziale della 35esima giornata

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La 35esima giornata di serie A si concluderà lunedì quando i risultati delle due partite (Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina) potrebbero dare verdetti di salvezza per i viola (deve fare meglio della Cremonese) e il Genoa (al quale basta che i lombardi non vincano) dopo le due retrocessioni sancite già con la vittoria del Lecce che ha spedito in B Pisa e Verona (quest'ultima prima ancora di giocare domani a Torino contro la Juventus). Ma detto della corsa salvezza, domani potrebbe invece potrebbe essere il giorno dello scudetto dell'Inter che ospita il Parma in serata: ai nerazzurri basta un punto per la festa visto il pari del Napoli oggi. Ecco dunque i risultati di oggi e il programma di domani e lunedì appunto.

Risultati e programma

Pisa - Lecce 1-2 (52' Banda, 56' Leris, 65' Cheddira)

Udinese - Torino 2-0 (45' + 1 Ehizibue, 51' Kristensen)

Como - Napoli 0-0

Atalanta - Genoa 0-0

Bologna - Cagliari (domenica 3 maggio, ore 12.30, DAZN)

Sassuolo - Milan (domenica 3 maggio, ore 15, DAZN)

Juventus - Hellas Verona (domenica 3 maggio, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Parma (domenica 3 maggio, ore 20.45, DAZN)

Cremonese - Lazio (lunedì 4 maggio, ore 18, DAZN)

Roma - Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45, ore 20.45, DAZN e Sky)

Classifica parziale

1. Inter 79

2. Napoli 70

3. Milan 67

4. Juventus 64

5. Como 62

6. Roma 61

7. Atalanta 55

8. Lazio 48

9. Bologna 48

10. Udinese 47

11. Sassuolo 46

12. Parma 42

13. Torino 41

14. Genoa 40

15. Fiorentina 37

16. Cagliari 36

17. Lecce 32

18. Cremonese 28

19. Hellas Verona 19 (retrocessa in B)

20. Pisa 18 (retrocessa in B)