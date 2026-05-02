Dalla Fortis Juventus a campione di Portogallo: primo titolo per Farioli con il Porto

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Dopo aver perso il titolo di Olanda alla guida dell'Ajax la scorsa stagione, arriva subito il riscatto per Francesco Farioli che stasera, grazie alla vittoria del suo Porto per 1-0 con l'Alverca si laurea campione di Portogallo. Sarebbe stato sufficiente anche un pareggio per avere la meglio nel testa a testa con il Benfica di Mourinho ma la vittoria rende completa la festa, a due giornate dal termine del campionato. Per il tecnico lucchese, partito come vice allenatore della Fortis Juventus in serie D, è il primo titolo dopo tanto girovagare per l'Europa (e prima ancora nel Qatar U17 da vice).