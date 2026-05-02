Social Fortini si allena con il pallone e scandisce il tempo del rientro

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Il terzino destro della Fiorentina Niccolò Fortini è tornato a lavorare con il pallone ed ora conta le ore per rientrare. Il giocatore viola ha giocato la sua ultima partita l'8 marzo con il Parma e da allora è stato fermo per (ufficialmente) una lombalgia, come comunicato dal club, saltando 9 gare tra Conference e campionato. Un'assenza che ha pesato molto soprattutto alla luce degli infortuni che ha colpito tutti i terzini sinistri (Parisi, Gosens e da ultimo Balbo) ma anche di un paio di assenze di Dodo, per squalifica in Conference e per un problema alla coscia in campionato, costringendo così Vanoli ad adattare i centrali sulle fasce.

Il giocatore stasera ha postato su Instagram la foto mentre corre appunto con il pallone ed una clessidra a scandire il tempo che manca al rientro.