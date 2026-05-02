Anche Pioli nella lista di Malagò, intanto l'ex viola si gode la Versilia con i nipoti

vedi letture

La corsa alla presidenza della Figc entra nel vivo anche se le riserve sulle candidature di Malagò e Abete devono essere ancora sciolte. Il primo per ora ha incassato l'appoggio della Lega serie A, Assocalciatori e Associazione Allenatori. Ed oltre alle elezioni del 22 giugno i candidati pensano anche al futuro commissario tecnico della Nazionale. A giugno sarà Silvio Baldini con il suo staff e Antognoni capodelegazione a dirigere le due amichevoli in programma, ma per il futuro i nomi papabili sono altri. Nella lista di Malagò, tra gli altri, secondo quanto riportato anche da Repubblica, ci sarebbe anche quello di Stefano Pioli, reduce dall'esperienza in Arabia, nell'Al Nassr, e da poco più di tre mesi da allenatore della Fiorentina. Arrivato in viola a luglio, Pioli è stato esonerato a novembre avendo ottenuto solo 4 punti ed è ancora sotto contratto con i viola, per altri due anni con un ingaggio di 3 milioni a stagione. Certo è che per accettare l'evenyuale ruolo di ct l'ormai ex allenatore viola dovrebbe liberarsi dalla Fiorentina che, da parte sua, risparmierebbe certo due anni di ingaggio (sempre che non rescinda comunque).

In attesa di capire cosa gli riserverà il futuro, il tecnico di Parma è stato avvistato più volte in Versilia, con la famiglia, come ama fare tutti gli anni. Anche in questo week end lungo del 1° maggio Pioli è stato incrociato nei bar di Forte dei Marmi mentre faceva colazione o mentre passeggiava con i nipoti.