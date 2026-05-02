Graziani: "Roma-Fiorentina il mio derby, speriamo in una bella partita"

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Il doppio ex Francesco "Ciccio" Graziani al "Salotto dello Sport" su Rtv 38 ha parlato della sida tra le sue squadre Roma e Fiorentina: "E' il mio derby questo, ho il cuore diviso a metà. Speriamo sia una bella partita e tutte e due hanno bisogno di punto, ma soprattutto la Roma che è ancora in corsa per la Champions. Ma se la Fiorentina indovina la partita può far male anche se le ultime gare non danno questa impressione. Per portare via punti dall'Olimpico, dove c'è lo stadio pieno e un bel clima, devi giocare veramente bene".

Percorsi diversi, la Roma punta su Gasperini, la Fiorentina punta sul ds: "A Firenze c'era la necessità di un dirigente capace e bravo che si prendesse la responsabilità per i prossimi anni visto il lungo contratto. Ora però deve capire cosa fare a fine stagione, credo ci sarò una mezza rivoluzione e va sciolto il rebus su Vanoli. Siamo nelle mani di Paratici che aspetta la salvezza matematica per esprimersi".

In classifica manca solo la matematica o c'è da avere paura? "Non possiamo pensare che Cremonese e Lecce facciano bottino pieno, credo quelle dietro facciano fatica mentre le altre credo siano tutte salve anche se mai dire mai. A Roma deve provarci ma sulla salvezza sono fiducioso e non ottenerla ormai sarebbe una tragedia e assurdo".