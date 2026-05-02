Fabregas: "A gennaio avremmo potuto fare qualcosa ma volevo una rosa corta. Nico? Mancano 3 gare"

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Il tecnico del Como Cesc Fabregas in conferenza stampa fa chiarezza dopo il pareggio per 0-0 di oggi: "Non si fa gol oggi. Ma la giocata l'abbiamo fatta. Se hai Ronaldo Il Fenomeno farai più gol, o Harry Kane. Douvikas ha fatto un lavoro della madonna difensivamente, Perrone e Nico Paz... io so dov'erano tutti questi ragazzi, tutti, un anno-un anno e mezzo fa. Stiamo facendo molto molto bene, mi stanno dando una mentalità incredibile. Il risultato è una conseguenza, abbiamo 62 punti, è una cosa incredibile con la rosa fatta, gli infortuni... io volevo una rosa corta, a gennaio avremmo potuto fare qualcosa, ci ha penalizzati in termini di energia. Quando la squadra cala un po'... però questi ragazzi ti danno felicità. Valorizziamolo, non so quanto rimarranno questi ragazzi, ma ti fanno godere".

E sul futuro e la possibile partenza di Nico Paz il tecnico a Dazn dice: "Lo dici tu che va via. Non è il momento di parlarne, mancano tre partite"