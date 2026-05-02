Como e Napoli non sfondano: al Sinigaglia finisce 0-0
FirenzeViola.it
Con il palo di Politano all'84' si chiude la gara tra Como e Napoli che nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare. Nel primo tempo meglio il Como con Douvikas e Diao che impegnano seriamente la difesa azzurra mentre nella ripresa più volte pericoloso il Napoli, fino al palo appunto di Politano ma il risultato di 0-0 non cambia. Il Napoli sale a 70 punti a +3 dal Milan, mentre raggiunge la Roma a 61 punti, al quinto posto.
Pubblicità
News
Fiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Fiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?
Copertina
FirenzeViolaMirko Elia si racconta: "A Forlì sono cresciuto tanto. L'infortunio al crociato mi ha fatto capire quanto amo il calcio. Il prossimo baby tra i grandi? Trapani"
Luciana MagistratoFirenzeViolaVerso Roma-Fiorentina: Piccoli al lavoro per recuperare, il punto sugli infortunati
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com