Como e Napoli non sfondano: al Sinigaglia finisce 0-0

Como e Napoli non sfondano: al Sinigaglia finisce 0-0FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:00News
di Redazione FV

Con il palo di Politano all'84' si chiude la gara tra Como e Napoli che nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare. Nel primo tempo meglio il Como con Douvikas e Diao che impegnano seriamente la difesa azzurra mentre nella ripresa più volte pericoloso il Napoli, fino al palo appunto di Politano ma il risultato di 0-0 non cambia. Il Napoli sale a 70 punti a +3 dal Milan, mentre raggiunge la Roma a 61 punti, al quinto posto.