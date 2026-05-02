De Rossi fa le prove per il futuro: "Giocheranno i giovani per capire a che punto sono"
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Il tecnico Daniele De Rossi nell'immediato pre-partita del Genoa a Bergamo contro l'Atalanta conferma che Amorim e Ekator testati anche per il futuro:
"Vero, fermo restando che noi vogliamo fare punti e siamo convinti che possiamo farli anche con questa formazione. Questi giocatori nelle prossime partite li vedremo spesso in campo perché dobbiamo capire dove siamo, chi siamo e a che punto sono loro. Lo stesso vale per Otoa e tanti altri giocatori che rientreranno nelle rotazioni. Il grosso adesso è raggiunto ed è importante capire cosa dovremmo fare questa estate".
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