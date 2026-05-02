Atalanta-Genoa chiude il sabato di serie A: le formazioni ufficiali
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Alle 20.45 il sabato di serie A si conclude con Atalanta-Genoa con i nerazzurri in corsa per un posto in Europa mentre il Genoa è ormai tranquillo. Ecco le formazioni ufficiali:
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Éderson, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Krstović. Allenatore: Raffaele Palladino.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Sabelli, Amorim, Frendrup, Ellertsson; Vitinha, Ekhator; Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.
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