Atalanta-Genoa chiude il sabato di serie A: le formazioni ufficiali

Atalanta-Genoa chiude il sabato di serie A: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Alle 20.45 il sabato di serie A si conclude con Atalanta-Genoa con i nerazzurri in corsa per un posto in Europa mentre il Genoa è ormai tranquillo. Ecco le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Éderson, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Krstović. Allenatore: Raffaele Palladino.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Sabelli, Amorim, Frendrup, Ellertsson; Vitinha, Ekhator; Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.