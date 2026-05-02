Baldini ai giocatori di serie C: "Playoff grande emozione, cercate di divertirvi"
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Il ct dell'Italia Under 21, che guiderà la Nazionale maggiore nelle amichevoli di giugno, non dimentica i campionati da cui proviene e, in occasione dei playoff di serie C, rivolge un messaggio a chi è in procinto di giocarli: "
“I playoff sono una grande emozione. Molti di voi li avranno già giocati, magari vincendoli o perdendoli, ma resta sempre un torneo nuovo, una nuova avventura” dichiara nel video Baldini che poi invita i giocatori ad affrontarli con il giusto spirito: "Cercate di divertirvi, perché alla fine tra vincere o perdere c’è pochissima differenza".
"La cosa più importante - conclude il ct azzurro - è essere accompagnati da una buona dose di fortuna, perché quella sicuramente può fare la differenza e permettere di vincere".
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