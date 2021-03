ULIVIERI, Vlahovic lo vogliono tutti. Ma 3 mesi fa...

Renzo Ulivieri presidente dell'Assoallenatori vuole essere molto chiaro sul tema del nostro calcio e delle squadre italiane uscite agli ottavi di Champions. "Il problema non è il tatticismo - dice ai taccuini di Tuttomercatoweb.com - il nostro calcio è in crescita con tanti giovani che si affacciano e devono maturare e migliorare. Le società fanno investimenti ad alto livello prendendo grandi campioni che pur essendo ancora molto forti sono anche un po' avanti con l'età. All'estero magari ce ne sono forti come da noi ma anche più giovani. In ogni caso c'è un esempio per tornare alla crescita dei giovani: Vlahovic fino a tre mesi fa nessuno lo conosceva, ora tutti ne parlano. E' cresciuto ma 4 mesi fa se andava in Champions avrebbe avuto problemi. Oggi tutti lo vogliono".