UFFICIALE, Spalluto si trasferisce in prestito al Gubbio

Lo aveva anticipato lo stesso Spalluto nel primo pomeriggio ed ora è ufficiale: l'attaccante della Primavera è stato preso in prestito dal Gubbio che lo comunicato sul suo sito e social:'As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito da Acf Fiorentina a titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2022 le prestazioni sportive del calciatore Samuele Francesco Spalluto, attaccante nato a San Pietro Vernotico il 15 Febbraio 2001.

Spalluto cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Lecce è stato successivamente acquistato dalla Fiorentina società nella quale si è tolto molte soddisfazioni contribuendo in modo determinante alla conquista pochi mesi fa della coppa Italia Primavera con una doppietta decisiva in finale.

Benvenuto Samuele Francesco nella famiglia rossoblù".