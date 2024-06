UFFICIALE, Natali Jr dal Barcellona al Bayer 04

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il difensore 16enne del Barcellona e figlio d'arte Andrea Natali ha firmato per il Bayer Leverkusen. Andrea, campione d'Europa U17 in azzurro è il figlio dell'ex difensore viola Cesare Natali. Lo ha dichiarato anche il direttore sportivo del Leverkusen Simon Rolfes "Andrea Natali è stato un giocatore molto interessante e ricercato quest'estate come campione d'Europa U17 italiano. Siamo quindi felici che abbia deciso di unirsi al Bayer 04. A lungo termine, ha tutti i requisiti per diventare un fattore chiave per il nostro Werkself in futuro"