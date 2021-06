UFFICIALE, Hancko riscattato dallo Sparta

La notizia era già assodata ma ora arriva la conferma anche da parte della società interessata: con un tweet di poco fa lo Sparta Praga annuncia il riscatto del cartellino di David Hancko. Il difensore slovacco non è più un calciatore della Fiorentina e rimarrà in Repubblica Ceca, dove gioca dal 2019. Alla Fiorentina dovrebbero andare circa 2,5 milioni da parte del club ceco, mentre il difensore classe '97 firmerà un contratto di 4 anni con lo Sparta. Hancko, di proprietà della Fiorentina dal 2018, in viola non ha di fatto mai trovato spazio (5 presenze nella stagione 2018/19), per poi essere girato in prestito proprio allo Sparta Praga, dove si è imposto come titolare, arrivando a segnare anche 6 reti nell'ultima stagione.

