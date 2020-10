UFFICIALE, Dalbert è un nuovo giocatore del Rennes

Dalbert è un nuovo giocatore del Rennes, è arrivata l’ufficialità. Dopo l’accelerata nella trattativa tra il club francese e l’Inter delle scorse ore è arrivato l’annuncio: l’esterno classe ‘93 lo scorso anno in prestito alla Fiorentina passa al Rennes. “Stade Rennais F.C. e Inter hanno raggiunto un accordo sul prestito di una stagione per il terzino sinistro brasiliano Dalbert Henrique – ha scritto il club francese in un comunicato - Il 27enne conosce già il campionato francese dopo aver giocato 40 partite con il Nizza quattro anni fa”, conclude la nota.