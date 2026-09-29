Ufficiale Adesso è ufficiale: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma

Il Parma ha scelto il suo nuovo allenatore: Alberto Gilardino è stato ufficialmente nominato successore di Carlos Cuesta. Ad annunciarlo è stato lo stesso club gialloblù con una nota in cui si legge che il tecnico ha firmato “un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive”.

Per il campione del mondo 2006 si tratta di un ritorno in Emilia, dove da calciatore ha lasciato il segno tra il 2002 e il 2005 con 56 gol in 116 presenze. “Ad Alberto Gilardino e a tutto lo staff il più caloroso benvenuto”, si legge ancora nel comunicato del Parma. Ad affiancarlo nella nuova avventura ci saranno Gaetano Caridi come viceallenatore, Francesco Valiani come collaboratore tecnico, Antonio Bovenzi come preparatore atletico e Mirco Vecchi nel ruolo di match analyst.