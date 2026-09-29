FirenzeViola Marketing Fiorentina, Picciotto saluta dopo pochi mesi: arrivò a ottobre

Nuovo ribaltone nell’area marketing della Fiorentina. Il club viola ha deciso di interrompere dopo pochi mesi il rapporto con Francesco Picciotto, arrivato ad ottobre come Responsabile strategico dei Ricavi & Marketing. Un incarico importante, affidatogli nello scorso ottobre - prima che arrivasse Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo e nel periodo successivo alle dimissioni di Pradè dal ruolo di ds - anche in vista del centenario e con la responsabilità di sviluppare il prodotto legato ai 100 anni della società. La sua esperienza a Firenze, però, è destinata a concludersi, con la Fiorentina che avrebbe scelto di non confermare Picciotto. È pronta così ad aprirsi una nuova fase per il settore marketing viola con la società alla ricerca di una nuova figura.

Il direttore generale Alessandro Ferrari spiegò così la scelta il 18 giugno scorso in conferenza stampa: "Ci saranno ancora dei cambiamenti non solo nella parte sportiva, come ce ne sono state nell’area revenue, dove abbiamo preso una persona che lavorava per la Ferrari e che ci farà crescere in fatto di visibilità internazionale”.