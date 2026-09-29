L'allenatore che lanciò Kayode in D: "Ieri mi sono emozionato. Farà grandi cose"

Michael Kayode protagonista con la maglia dell'Italia e Tuttomercatoweb ha intervistato Antonio Soda, l'allenatore che lo ha fatto esordire appena 16enne in Serie D: "Quando ha segnato mi sono emozionato, non lo nego - ha raccontato Soda. Vedere un ragazzo che ho lanciato arrivare fino in Nazionale è una soddisfazione enorme. Ed era destino che segnasse subito, lui ha queste cose nelle corde. Pensate che è il primo 2004 ad aver segnato in Serie D ed è il giocatore che ha deciso l'Europeo U19 con un gol".

E sulle rimesse laterali racconta: "Sono nate a Gozzano. Me ne avevano parlato i giocatori, che lo vedevano in palestra fare delle cose pazzesche sulle rimesse. Quando l'ho visto non ci potevo credere e ho deciso di sfruttare questa sua forza cucendoci degli schemi. A quanto pare anche al Brentford lo fanno. Pensi che mi hanno chiamato persino dall'Inghilterra per chiedermi di questa sua caratteristica".

È il terzino del futuro dell'Italia? "Io penso di sì perché al di là delle qualità ha i valori giusti e una famiglia eccezionale alle spalle. Lui stesso è una persona già focalizzata mentalmente, nonostante l'età ha già una famiglia. Ha già una sua stabilità ed è umile".

È destinato a fare il salto di qualità anche a livello di club "Direi di sì. Il Brentford ha investito 18 milioni ma non sarei stupito se arrivasse un'offerta da 50. Ha solo 22 anni ed è in costante crescita, diventerà sicuramente più forte di quanto non lo sia già".