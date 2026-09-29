Lazio, sospiro di sollievo per Gudmundsson: lieve lussazione alla spalla

Lazio, sospiro di sollievo per Gudmundsson: lieve lussazione alla spallaFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:45News
di Redazione FV

Niente di grave per Albert Gudmundsson, calciatore della Lazio in prestito dalla Fiorentina. Il giocatore era tornato a Roma dopo una brutta caduta nel match dell'Islanda contro l'Estonia che lo aveva costretto al cambio dopo circa 30 minuti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, per lui si tratterebbe però solo di una lieve lussazione alla spalla sinistra. Gattuso dovrà dunque rinunciare al suo fantasista probabilmente solo contro il Monza, ma Gudmundsson proverà comunque a essere a disposizione per l'11 ottobre.

Se non riuscisse a farcela per la gara dell'Olimpico, rientrerà comunque per la partita contro la Juventus della settimana successiva. Il rischio di uno stop lungo è quindi scongiurato