Christian Manfredini: "Faccio fatica ad accettare Zoma in Nazionale"

L'ex viola Christian Manfredini, intervenuto ai microfoni di Arena Sportium.fun, ha parlato del calcio italiano dicendo: "Abbiamo Maldini e tanti altri giocatori che vanno in Nazionale. Tutti ottimi calciatori, ma una volta gli azzurri arrivavano soprattutto da Milan, Inter, Juventus e dalle grandi squadre. Oggi si convocano anche diversi giocatori del Cagliari: non significa che lì non si possa fare calcio, anch’io ho giocato in squadre di quel livello, però credo sia evidente che il livello generale si sia abbassato.

Zoma? Questo faccio fatica ad accettarlo. Se ci sono giocatori che militano in Serie A e non vengono convocati, non trovo giusto andare a prendere un ragazzo che sta ancora completando il proprio percorso di crescita nella Serie B tedesca. Non significa che sia scarso, ma credo che prima vadano valorizzati i giocatori che disputano il nostro massimo campionato".