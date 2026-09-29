Amelia sulla Fiorentina: "Mi spiace per Grosso ma i nervosismi non hanno aiutato"

Marco Amelia, ex portiere, è intervenuto a Il Salotto del Calcio su TVL parlando di Fiorentina: "La squadra si sta riprendendo. Mi spiace molto per Grosso, che ha avuto dei contrasti con i dirigenti e non ha potuto proseguire questo percorso che all'inizio sembrava molto bello. Il mercato della Fiorentina però secondo me è stato fatto alla grande. Le squadre che cambiano tanto spesso possono avere questo tipo di inizio, quindi di fronte a questo inizio difficile i nervosismi non hanno aiutato i rapporti tra le parti e hanno preferito cambiare".

Poi un commento su Vanoli: "Sono ritornati su un allenatore che ha fatto un'impresa lo scorso anno secondo me: un'impresa piscologica, oltre che tecnica e tattica. Ha ritirato su un ambiente che era molto depresso calcisticamente per la salvezza. I primi risultati si vedono, c'è stato il trauma del cambiamento e spesso i giocatori vengono responsabilizzati da questo. Mi auguro che la Fiorentina possa trovare una costanza di risultati, con tutto quello che ha fatto la famiglia Commisso in questi anni tra cui un centro sportivo all'avanguardia".