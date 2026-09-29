Terim e l'aneddoto sulla Fiorentina: "Andavamo oltre le norme usuali in Italia"

L'ex allenatore tra le altre anche della Fiorentina Fatih Terim, ha scritto una lettera al portale turco Gazetoksijen.come per fare un punto sul calcio italiano. E nel lungo messaggio dell'Imperatore, c'è spazio anche per un ricordo legato a quando approdò alla Fiorentina e a come si rapportò con lo spogliatoio violoa: "Arrivare a Firenze dopo aver vinto la Coppa UEFA con il Galatasaray è stato senza dubbio un vantaggio. A quel tempo, il Galatasaray si era guadagnato il rispetto non solo per i risultati ottenuti, ma anche per lo stile di gioco che esprimeva.

In realtà, prima di spiegare ai miei giocatori cosa avevamo pianificato insieme, davo loro alcune informazioni di base sulla mia vita, la mia carriera e i miei compagni di squadra. Poi spiegavo il modello di gioco che avevamo in mente... C'era qualcosa di strano. I giocatori rimasero in silenzio per un po'. Proprio mentre li ringraziavo e mi dirigevo verso il mio spogliatoio, vidi alcuni di loro avvicinarsi. Il capitano Manuel Rui Costa, insieme ad Angelo Di Livio e Moreno Torricelli, rappresentanti della filosofia juventina, dissero: "Mister, questo è un nuovo stile di gioco per noi", aggiungendo: "Ma non si preoccupi, giocheremo così anche tra due mesi". Credo che il forte legame tra noi e la gente della Fiorentina e di Firenze, rimasto intatto per oltre un quarto di secolo, sia legato all'energia che si sprigionò da quello spogliatoio quel giorno.

Perché quella Fiorentina era una squadra che andava oltre le norme usuali in Italia, giocando per i propri ideali, più concentrata sull'attacco che sulla difesa. Credo che abbiano disputato alcune delle partite più divertenti della Serie A. Indipendentemente dai risultati o dai punteggi, c'erano molte qualità che hanno portato l'Italia ai vertici del calcio mondiale in quegli anni. Disciplina tattica. Organizzazione difensiva. Consapevolezza della posizione. Intelligenza di gioco, competizione, carattere da campione, grandi giocatori.”