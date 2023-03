UE, L'annuncio: "Franchi non era nel PNRR Italia iniziale"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

I progetti sullo stadio di Firenze e sul 'Bosco dello Sport' di Venezia "non erano parte del piano di Recovery iniziale" dell'Italia. Come riporta l'Ansa con una nota, lo ha sottolineato una portavoce della Commissione europea interpellata al riguardo nel corso del briefing quotidiano con la stampa sulle notizie relative alle difficoltà sui due progetti nella valutazione in corso a Bruxelles sul via libera della terza tranche del Pnrr all'Italia. Una notizia che si inserisce a gamba tesa sulle questioni relative ai fondi che l'UE dovrebbe stanziare per il restyling del Franchi.