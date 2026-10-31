Udinese-Roma, queste le formazioni ufficiali: fischio d'inizio alle 18

Udinese-Roma, queste le formazioni ufficiali: fischio d'inizio alle 18FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:40News
di Redazione FV

Alle ore 18 è in programma il fischio d'inizio di Udinese-Roma, gara valida per il decimo turno di Serie A. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All.: Runjaic.

Roma (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulè, Mora; Malen. All.: Gasperini.