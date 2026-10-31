Serie A, il Bologna rimonta il Monza con un rigore di Bernardeschi: 2-1

Il Bologna conquista la vittoria superando il Monza per 2-1 al termine di una gara combattuta. I rossoblù sono riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale, portando a casa tre punti preziosi grazie a una prestazione in crescendo tra primo e secondo tempo. A partire meglio sono stati però gli ospiti, capaci di sbloccare il risultato già al 6' con Varela, che ha trasformato un calcio di rigore portando in vantaggio i biancorossi. La reazione dei felsinei non si è fatta attendere e al 33' è arrivato il gol del pareggio firmato da Pobega, bravo a riportare la sfida in equilibrio prima dell'intervallo.

Nel secondo tempo il vantaggio rossoblù

Nella ripresa il Bologna ha continuato a cercare la rete del sorpasso, trovandola al 59'. A decidere la partita è stato Bernardeschi, che si è presentato dal dischetto e ha trasformato con freddezza il calcio di rigore del definitivo 2-1. Un successo che consente ai padroni di casa di conquistare tre punti importanti e di salire, almeno momentaneamente, all'ottavo posto in classifica con 14 punti.