Bologna-Monza, le formazioni ufficiali del primo anticipo di Serie A

Bologna-Monza, le formazioni ufficiali del primo anticipo di Serie AFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:40News
di Redazione FV

Alle ore 15 è previsto il fischio d’inizio dell’anticipo valido per la decima giornata di Serie A, Bologna-Monza. Queste le formazioni ufficiali del match.

Bologna (3-4-3): Skorupski; Vitik, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi. All.: Palladino.

Monza (3-4-2-1): Thörnqvist; Kouadio, Lucchesi, Goglichidze; Birindelli, Foe-Ondoa, Colombo, Mangas; Dany Mota, Zeballos; Varela. All: Juric.