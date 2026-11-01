L'Udinese riflette su Runjaic: in caso di esonero pronto Petkovic

Sono ore di riflessione in casa Udinese sul futuro di Kosta Runjaic. La pesante sconfitta per 5-2 rimediata contro la Roma ha infatti rimesso in discussione la posizione del tecnico tedesco, con i friulani protagonisti di un avvio di stagione particolarmente complicato. Dopo dieci giornate, l'Udinese si trova al penultimo posto in classifica con appena 5 punti, 11 reti realizzate e ben 23 subite. L'ipotesi dell'esonero sta prendendo sempre più quota e la società potrebbe decidere di intervenire senza attendere la prossima sosta per le Nazionali, anche alla luce del ravvicinato impegno di venerdì 6 novembre sul campo del Venezia.

Nel caso di un cambio in panchina, sono diversi i nomi al vaglio della dirigenza bianconera. Scrive Tuttomercatoweb.com: tra le ipotesi spunta anche quella di Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio e commissario tecnico della Svizzera fino al 2021, reduce dall'esperienza alla guida dell'Algeria, terminata lo scorso agosto. Perdono terreno le quotazioni di Roberto D'Aversa, mentre resta in corsa Paolo Zanetti. Tra i profili proposti alla società figura anche quello di Davide Ballardini. La situazione resta in evoluzione e non sono esclusi sviluppi già nelle prossime ore.