Alle 18 c'è Lecce-Genoa: ecco le formazioni dello scontro salvezza
La domenica della 10^ giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Lecce e Genoa in programma quest'oggi alle 18.00. Gara che riguarda da vicino anche la Fiorentina, visto che con i risultati finora maturati i salentini sono 14esimi a quota 9 punti, mentre il Genoa, grazie ai 3 successi nelle ultime 4, è salito al 13esimo posto a quota 10 (viola fermi al 17esimo posto a quota 5). Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Genoa con le scelte dei tecnici Eusebio Di Francesco e Daniele De Rossi.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; N'Dri, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Wiafe, Frendrup, Traoré; El Shaarawy, Messias; Osmajic. All. De Rossi
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