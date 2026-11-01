La Lazio e il Frosinone continuano a volare: battute Cagliari e Torino

Pomeriggio di Serie A che conferma il super momento delle due rivelazioni di questo campionato, con la Lazio che conquista tre punti pesantissimi in rimonta contro il Cagliari. All’Olimpico i sardi passano in vantaggio al 20’ con Nzola, bravo a sfruttare l’assist di Fadera, ma la risposta biancoceleste arriva poco dopo con Isaksen, che firma l’1-1. Nella ripresa la squadra di Gattuso aumenta la pressione e trova il gol decisivo all’83’: cross di Isaksen, sponda di Pedraza e colpo di testa vincente di Pinamonti per il definitivo 2-1. Una vittoria sofferta ma fondamentale, che permette alla Lazio di salire da sola in vetta alla classifica, staccando l’Inter e portandosi a +3 sui nerazzurri.

Sorride anche il Frosinone, che allo Stirpe supera il Torino per 2-0 e centra tre punti preziosi nell'improbabile corsa alle posizioni europee. Dopo un primo tempo equilibrato, i ciociari cambiano marcia nella ripresa e sbloccano il risultato al 48’ con Ghedjemis, al primo centro stagionale in campionato su assist di Kvernadze. Il Torino prova a reagire, ma nel finale è ancora la squadra di Alvini a colpire, con Calò che chiude i conti e firma il definitivo raddoppio. Per il Frosinone è una vittoria che vale il sesto posto a quota 20 punti. Momento opposto per i granata, incassano la seconda sconfitta di fila e restano a mani vuote.