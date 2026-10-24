Non solo Inter-Fiorentina: il programma di domani e la classifica aggiornata

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Ieri alle 23:00News
di Redazione FV

Concluso il sabato di serie A

I risultati
Torino-Monza 3-2
Cagliari-Bologna 0-2
Como-Sassuolo 2-0
Napoli-Roma 3-3
Lazio-Parma 2-1

Le gare di domani
12.30 Inter-Fiorentina
15.00 Atalanta-Frosinone
15.00 Genoa-Venezia
18.00 Lecce-Juventus
20.45 Udinese-Milan

La classifica di A aggiornata
Lazio 22*
Inter 19
Roma 18*
Como 17*
Milan 15
Frosinone 13
Torino 13*
Cagliari 13*
Juventus 11
Napoli 11*
Atalanta 9
Lecce 9
Bologna 8*
Sassuolo 8*
Monza 7*
Udinese 4
Genoa 4
Fiorentina 4
Parma 4*
Venezia 3

* una partita in più