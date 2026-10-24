Non solo Inter-Fiorentina: il programma di domani e la classifica aggiornata
FirenzeViola.it
Concluso il sabato di serie A
I risultati
Torino-Monza 3-2
Cagliari-Bologna 0-2
Como-Sassuolo 2-0
Napoli-Roma 3-3
Lazio-Parma 2-1
Le gare di domani
12.30 Inter-Fiorentina
15.00 Atalanta-Frosinone
15.00 Genoa-Venezia
18.00 Lecce-Juventus
20.45 Udinese-Milan
La classifica di A aggiornata
Lazio 22*
Inter 19
Roma 18*
Como 17*
Milan 15
Frosinone 13
Torino 13*
Cagliari 13*
Juventus 11
Napoli 11*
Atalanta 9
Lecce 9
Bologna 8*
Sassuolo 8*
Monza 7*
Udinese 4
Genoa 4
Fiorentina 4
Parma 4*
Venezia 3
* una partita in più
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Sulla carta un sfida proibitiva, in campo un'occasione per mostrare attributi e non assuefarsi alle sconfittedi Tommaso Loreto
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Copertina
Pietro LazzeriniFiorentina, che sofferenza. Paratici ha costruito una squadra sui singoli e non sul collettivo e ora la patata bollente è nelle mani di Vanoli. Difesa a tre e mercato, qualche spunto per costruire e non perdere una stagione
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