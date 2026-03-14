Udinese-Juventus chiude il sabato di Serie A: le formazioni ufficiali del match

Udinese-Juventus chiude il sabato di Serie A: le formazioni ufficiali del matchFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Di seguito le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus, partita valida per la 29ª giornata di Serie A. Confermate le indiscrezioni della vigilia che vedevano Spalletti puntare su Kenan Yildiz come falso nueve. Panchina per David e Cabal. Runjaic punta su Zarraga esterno destro e arretra Ehizibue come braccetto di difesa, preferendolo a Mlacic. Atta preferito a Piotrowski a centrocampo.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runiajc.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti.