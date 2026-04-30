Il Palace vince anche con lo Shakhtar, Milenkovic vede la finale: i risultati della serata

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Il Nottingham Forest si impone con pieno merito grazie a un rigore trasformato con grande freddezza da Chris Wood, autore del 200° gol della sua carriera a 34 anni, contro l’Aston Villa. Dal dischetto, il centravanti neozelandese ha sorpreso perfino uno specialista come Dibu Martinez. Il penalty è nato dal cross di Hutchinson e dal tocco con le braccia alte di Digne: dopo un lungo controllo del VAR, l’arbitro ha indicato il dischetto per i Tricky Trees e Wood non ha fallito. La sfida d’andata del derby inglese di Europa League si chiude quindi sull’1-0. La squadra di Unai Emery avrà comunque la possibilità di ribaltare il risultato al ritorno, in programma tra una settimana, il 7 maggio, al Villa Park.

Successo anche per lo Sporting Braga, che piega il Friburgo praticamente sull’ultima azione del match nella semifinale d’andata di Europa League. Decisivo il tap-in vincente di Dorgeles nei secondi finali. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Tiknaz, non basta ai tedeschi il rigore realizzato da Grifo: i portoghesi conquistano così il 2-1 in vista della gara di ritorno in Germania, prevista anch’essa per il 7 maggio.

Finali

Nottingham Forest - Aston Villa 1-0

71' rigore Wood (N)

Sporting Braga - Friburgo 2-1

8' Tiknaz (B), 16' Grifo (F), 90'+2 Dorgeles (B)

Si sono concluse da poco anche le gare d’andata delle semifinali di Conference League. Grande spettacolo e diversi gol nella sfida tra Shakhtar e Crystal Palace, con gli inglesi che ipotecano la qualificazione alla finale grazie al successo esterno per 3-1. Gli ospiti passano subito in vantaggio con Sarr, ma a inizio secondo tempo arriva il pareggio degli ucraini firmato da Ocheretko. Nel finale, però, Kamada e Larsen chiudono definitivamente i conti regalando il doppio vantaggio al Crystal Palace in vista del ritorno. Nell’altra semifinale sorride invece il Rayo Vallecano. Davanti al pubblico di Vallecas, gli spagnoli superano di misura lo Strasburgo grazie al gol decisivo realizzato da Alemao. Ecco risultati e marcatori delle due sfide.

Shakhtar-Crystal Palace 1-3 - 1' Sarr (C); 47' Ocheretko (S); 58' Kamada (C); 84' Larsen (C)

Rayo Vallecano-Strasburgo 1-0 - 54' Alemao (R)