Figc: Lega Serie A 'convergenza su Malagò importante segnale di unità'
(ANSA) - ROMA, 30 APR - "La Lega Calcio Serie A accoglie con favore la posizione espressa dall'Assocalciatori e dell'Assoallenatori a sostegno della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC". Così la Lega del massimo campionato di calcio commenta la posizione di Aic e Aiac nella corsa alle elezioni in Figc. "Riteniamo significativo che anche queste componenti del sistema calcio condividano l'indicazione già formulata da 19 club della Lega - sottolinea la Lega presieduta da Ezio Simonelli -.
Questa convergenza rappresenta un segnale importante di unità e responsabilità, in un momento in cui il calcio italiano ha bisogno di visione, stabilità e capacità di rinnovamento". (ANSA).
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