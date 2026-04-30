Il Crystal Palace cerca la finale, il Nottingham di Milenkovic pure: ecco le quattro semifinali di stasera

vedi letture

Giovedì sera di passione per otto realtà in giro per l'Europa. Alle 21 si giocano infatti le semifinali d'andata di Europa e Conference League. Partiamo dalla prima competizione, con in programma Nottingham Forest-Aston Villa e Sporting Braga-Friburgo. Per quanto riguarda il "derby inglese", i Tricky Trees lasciano a casa Ndoye e in panchina invece Lucca (in prestito dal Napoli). Presente dal 1' l'ex Torino Aina largo a destra in una difesa a 4 con Milenkovic centrale (passato alla Fiorentina). A centrocampo compare l'ex Bologna Nico Dominguez, mentre in attacco coach Pereira sfodera il tandem Igor Jesus-Wood. Emery risponde con l'undici pesante, Rogers-Watkins la coppia d'attacco con Dibu Martinez tra i pali. Fuori e in attesa di una chance diversi ex volti della Serie A come Abraham, Douglas Luiz e Bailey. Secondo il Nottingham Post, Dan Ndoye non ha partecipato alla consueta seduta di allenamento in vista del match di oggi: l'ex Bologna ha svolto delle sedute individuali all'interno del centro sportivo del club. Da qui la scelta di non convocarlo nemmeno.

Nottingham Forest (4-4-1-1): Ortega; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, Gibbs-White; Igor Jesus, Wood. A disposizione: Sels, Willows, Lucca, Yates, McAtee, Bakwa, Abbott, Whitehall, Sinclair, Hanks, Blake. Allenatore: Vitor Pereira.

Aston Villa (4-4-2): E.Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Tielemans, Onana, Buendia; Rogers, Watkins. A disposizione: Bizot, Wright, Lindelof, Mings, Elliott, Andres Garcia, Abraham, Sancho, Douglas Luiz, Maatsen, Bogarde, Bailey. Allenatore: Unai Emery.

Nel match in contemporanea in Portogallo, mister Vicens schiera il tridente d'attacco Salazar-Horta-Pau Victor per cercare di intimorire le certezze granitiche dei tedeschi del Friburgo, con l'italiano di 33 anni Grifo in campo dall'inizio in avanti.



Sporting Braga (4-3-3): Hornicek; Victor Gomez, Vitor Carvalho, P.Oliveira, Lagerbielke; Tiknaz, Joao Moutinho, Gorby; Salazar, Horta, Pau Victor. Allenatore: Carlos Vicens.

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic. Allenatore: Julian Schuster.

Per quanto riguarda la Conference League sono in programma le due partite d'andata delle semifinali: lo Shakhtar Donetsk se la vedrà in casa contro il Crystal Palace, che ai quarti ha eliminato la Fiorentina, mentre sull'altro campo il Rayo Vallecano ospiterà in Spagna i francesi dello Strasburgo.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due partite.

SHAKHTAR-CRYSTAL PALACE

Shakhtar (4-1-4-1): Riznyk; Toblas, Bondar, Matcyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santa, Pedrinho, Marlos Gomes, Eguinaldo; Elias

Crystal Palace (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino

RAYO VALLECANO-STRASBURGO

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Lopez, Valentin; Akhomach, Palazon, de Frutos; Alemao

Strasburgo (5-3-2): Penders; Ouattara, Hogsberg, Omobamidele, Chilwell, Moreira; Doukouré, El Mourabet, Enciso; Godo, Emegha