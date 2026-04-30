De Santis: "Tante perplessità su Infantino. Valentini torna a Firenze"

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Il procuratore ed esperto di mercato Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio,soffermandosi su diversi giocatori argentini legati alla Fiorentina, sia attualmente in rosa che nell’orbita del club viola. Ecco le sue parole:"Ho sempre avuto qualche perplessità su Infantino. Burdisso aveva una valutazione del giocatore diversa rispetto a quella emersa poi in Italia.Possiede buone qualità generali, ma senza eccellere in un aspetto specifico. Per quanto riguarda Valentini, nella scorsa stagione aveva offerto buone prestazioni con il Verona, contribuendo alla salvezza insieme a Ghilardi e Coppola.

Quest’anno invece, anche a causa di un rendimento inferiore e della retrocessione, farà ritorno a Firenze. Su Moreno, avevo parlato con il suo agente e mi era stato detto che il giocatore avrebbe gradito restare in Spagna. Beltran un anno fa era il grande sogno dei tifosi del River Plate. Attualmente, invece, i tifosi biancorossi sembrano desiderare il ritorno a Buenos Aires di Giovanni Simeone."