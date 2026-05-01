Il caso Kospo. TMW: "Perché prenderlo e non farlo giocare? Possibile prestito"

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Dopo giorni in cui si è parlato del mancato impiego di Braschi contro il Sassuolo, TMW parla anche di un altro giovane che sta avendo pochissimo spazio alla Fiorentina. È il caso di Eman Kospo, difensore classe 2007 arrivato la scorsa estate direttamente da una dellala Masia del Barcellona, con cui riuscì a vincere la Youth League da titolare. "Lo abbiamo seguito a lungo” disse di lui l’allora direttore sportivo Daniele Pradè: “Siamo felici di averlo preso, ci puntiamo tanto”. Eppure il bosniaco, già nel giro della Nazionale maggiore, in un anno non è ancora riuscito a giocare ancora nemmeno un minuto, né in campionato, né nelle Coppe. Gli unici scampoli di partita disputati li ha fatti in Primavera, dove saltuariamente viene convocato da Daniele Galloppa.

"L’età è certamente dalla sua parte - scrive TMW -, per carità, ma viene da chiedersi: perché andare a puntare su un giovane difensore del Barcellona se in Italia quella che ancora oggi è la dodicesima difesa di tutto il campionato non riesce a garantirgli neanche un minuto? Domande a cui non avremo risposte. Nel frattempo l’estate si avvicina e con essa l’inizio del calciomercato, una sessione in cui Kospo potrebbe cercare di accasarsi in prestito in qualche altra squadra che possa dargli maggiore fiducia".