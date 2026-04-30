Venezia ad un passo dalla Serie A: tutti i possibili scenari della penultima di B

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Sono tre i punti che separano il Venezia dal ritorno in Serie A. Molto dipenderà dalla sfida di domani che vedrà gli uomini di mister Stroppa artefici del proprio destino. Ottenere, infatti, la vittoria sul campo dello Spezia, domani, alle ore 15, portrebbe i lagunari a festeggiare la promozione dopo solo un anno di purgatorio nella serie cadetta (l'ultima volta nella massima serie fu nella stagione 2024/25). Nonostante i 3 soli punti di distacco, un arrivo a pari merito con Monza e Frosinone premierebbe comunque gli arancioverdi, visti gli scontri diretti a favore degli uomini di mister Stroppa.

Di seguito tutti i possibili scenari che porterebbero il Venezia alla promozione diretta nel corso della prossima e penultima giornata di Serie B:

- Serie A matematica in caso di vittoria. Se anche Monza e Frosinone dovessero vincere le rispettive partite, il Venezia manterrebbe 3 punti di vantaggio a una giornata dal termine. Un arrivo a pari punti a fine campionato delle tre contendenti premierebbe sicuramente il Venezia per gli scontri diretti favorevoli

- In caso di pareggio, è serie A matematica solo se almeno una tra Monza o Frosinone non vince. Se una delle due pareggia o perde, infatti, rimarrebbe staccata di 3 o 4 punti. Ricordiamo che sono due le squadre che accedono direttamente alla Serie A, per questo sarà suffciente che il Venezia se ne metta alle spalle almeno una.

- In caso di sconfitta, è serie A matematica se almeno una tra Monza o Frosinone perde.