U21, Lussemburgo-Italia: formazioni ufficiali. C'è Sottil

Sono ufficiali le scelte del ct Nicolato per la gara dell'Italia Under 21 in programma alle ore 17.30 contro il Lussemburgo, valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Se gli azzurrini conquisteranno una vittoria allo "Stade Municipal de la Ville de Differdange", già in questo penultimo turno otterranno il pass per volare la prossima primavera in Slovenia e Ungheria.

LUSSEMBURGO UNDER 21 (4-2-3-1): Ottele; Dzogovic, D’Anzico, Osmanovic, Schmit; Latic, Duriatti; Schaus, Prudhomme, Avdusinovic; Curci.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Marchizza, Gabbia, Del Prato; Bellanova, Pobega, Rovella, Frattesi, Sala; Sottil, Scamacca.