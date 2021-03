U21, L’Italia fermata 1-1 con la Repubblica Ceca

Non comincia bene l'Europeo Under 21 dell'Italia, nonostante la prova di superiorità messa in campo contro la Repubblica Ceca. Gli Azzurrini dominano nel gioco e nelle occasioni ma sprecano troppo e dopo il vantaggio, vengono raggiunti nel modo più rocambolesco possibile. Primo tempo che sorride ai nostri colori: il gol del vantaggio, arrivato alla mezz'ora è siglato da Scamacca. Pareggio dei cechi in maniera beffarda considerato il rocambolesco autogol di Maggiore. Azzurrini che chiudono anche in nove a causa di un brutto fallo di Tonali a gioco fermo, che probabilmente costerà tutto il girone eliminatorio al centrocampisti del Milan, e di fallo tattico di Marchizza a tempo scaduto.