TV8, Niente Fiorentina: trasmetterà Atalanta-Rakow

FirenzeViola.it

Settimana prossima la Fiorentina sfiderà in Belgio il Genk per la prima giornata del girone di Conference League. Un esordio importante e dalle tante insidie per i ragazzi di Italiano che vorranno partire al meglio per mettere le cose in discesa. Racconteremo come sempre la partita qui, su Firenzeviola.it e con la telecronaca di Radio Firenzeviola, ma per chi volesse vederla in televisione dovrà avere Sky o Dazn. L'emittente televisiva Tv8 infatti trasmetterà in chiaro la sfida di Europa League tra Atalanta e Rakow.