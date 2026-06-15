Dalla Turchia insistono: Italiano ha chiesto Mandragora al Besiktas. Il punto

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Il Besiktas ha messo nel mirino Rolando Mandragora. Dalla Turchia insistono sull'interesse del club turco per il centrocampista della Fiorentina su indicazione del nuovo allenatore dei bianconeri, Vincenzo Italiano, che spererebbe di poter ritrovare il calciatore avuto a Firenze anche a Istanbul. Fanatik parla di un interesse concreto del Besiktas che sta attivando i primi contatti in particolare con la Fiorentina che detiene il cartellino del giocatore pagato 8,2 milioni di euro dalla Juventus quattro anni fa. E che ha rinnovato con il calciatore fino al 2028 nella stagione appena conclusa.

La possibile formula e le cifre

Il portale turco parla delle cifre e soprattutto della formula del possibile trasferimento con il Besiktas che non vorrebbe fare un esborso enorme per il calciatore, anzi. La valutazione che dà di Mandragora è all'incirca di 9 milioni di euro, se la Fiorentina dovesse chiedere di più allora potrebbe proporre la formula del prestito con diritto di riscatto. Siamo insomma ancora agli inizi della trattativa ma l'interesse del Besiktas per Mandragora è concreto e nei prossimi giorni proverà a portare il centrocampista a Istanbul. Italiano lo rivuole con sé e la Fiorentina sarà chiamata a una scelta sul classe '97.