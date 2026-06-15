Fochi di San Giovanni, probabile omaggio per il centenario della Fiorentina

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I festeggiamenti per il patrono di Firenze avranno con tutta probabilità una connotazione legata alla Fiorentina. Come riporta l'ANSA Toscana, prevista per la ricorrenza un'udienza da Papa Leone XIV per consegnare il riconoscimento 'Bel San Giovanni' e la possibilità di un omaggio alla Fiorentina - in occasione dei 100 anni del club - con il colore viola durante i Fochi.

Sarà la Fondazione Cr Firenze a regalare lo spettacolo: le celebrazioni del Santo patrono sono curate e organizzate dalla società di San Giovanni Battista con il sostegno e la collaborazione del Comune di Firenze. Il presidente della Società di San Giovanni Battista Claudio Bini ha spiegato che "mercoledì andremo in udienza da Papa Leone XIV a consegnare il 'Bel San Giovanni', è un risultato importante. Ringrazio Diocesi, Comune di Firenze e la bottega orafa Paolo Penko perché non solo realizza la croce di San Giovanni ma anche in quest'occasione ha realizzato l'omaggio che porteremo al Papa".

Alla domanda su una possibile partecipazione o omaggio della Fiorentina, Bini ha risposto: "È probabile. Il viola sarà un colore che ci sarà".

"La festa di San Giovanni - ha sottolineato la sindaca Sara Funaro - è uno dei tratti distintivi dell'identità di Firenze, un appuntamento che ogni anno rinnova il legame tra la città, la sua storia e la sua comunità. Quest'anno le celebrazioni assumono un significato ancora più speciale perché coincidono con i 230 anni della Società di San Giovanni, impegnata da sempre a valorizzare e tenere vivo questo patrimonio di tradizioni con passione e spirito di servizio".