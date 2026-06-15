Ufficiale Il primo colpo del Mourinho bis è da 60 milioni: Cucurella passa al Real Madrid

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Il Real Madrid batte il primo colpo di mercato della seconda era Mourinho: Marc Cucurella è ufficialmente un nuovo giocatore delle Merengues. L'esterno spagnolo lascia quindi il Chelsea, che nel comunicato ufficiale ha voluto salutare il giocatore con parole di grande riconoscenza, sottolineando il suo impegno e il contributo fornito nei successi recenti del club: una nota di ringraziamento per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata nel corso della sua permanenza a Stamford Bridge.

Il club londinese ha poi augurato a Cucurella il meglio per il futuro, evidenziando come il trasferimento rappresenti per il giocatore "l’inizio di un nuovo capitolo della carriera". Per il Real Madrid si tratta di un innesto importante per rinforzare la fascia sinistra: Cucurella ha firmato fino al 30 giugno 2032 e si metterà a disposizione di José Mourinho al termine del Mondiale. Al Real Madrid, Cucurella costerà circa 60 milioni di euro.