Calciomercato Confermato il Besiktas su Mandragora, ma solo contatti tra club

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Trovano conferme le indiscrezioni di un interesse del Besiktas per Rolando Mandragora. Come raccolto da Firenzeviola.it, il calciatore di proprietà della Fiorentina - con cui ha rinnovato fino al 2028 da qualche mese - è stato uno dei nomi fatti dal nuovo allenatore del club turco, Vincenzo Italiano, e i bianconeri di Istanblu hanno attivato i primi contatti direttamente con la Fiorentina senza ancora aver contattato il calciatore. Siamo dunque alla fase iniziale di una possibile trattativa, però il nome di Mandragora in ottica Besiktas è da tenere d'occhio.

La volontà del calciatore

Va segnalato come Mandragora non abbia affatto intenzione di lasciare Firenze. Nel capoluogo toscano il nativo di Napoli sta bene e ormai si è stabilito con la famiglia dopo diversi anni in giro per l'Italia, e non lo ha nascosto ogni volta che ha potuto durante la stagione. Il rinnovo arrivato senza particolari patemi con il club dimostra l'amore del calciatore per la Fiorentina e di sicuro non forzerà la mano per un'eventuale cessione. Se poi i due club dovessero trovare un accordo, allora valuterà la scelta migliore da prendere. Siamo insomma ancora alle fasi iniziali di una trattativa che però potrebbe mettere la Fiorentina e il calciatore di fronte a un bivio, quattro anni dopo il suo approdo a Firenze.