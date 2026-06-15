Giulini: "Nuovo stadio del Cagliari in dirittura d'arrivo: spero in Euro32"

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Intervenuto in conferenza per presentare il nuovo direttore sportivo, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha anche aggiornato sui lavori per il nuovo stadio della società sarda: "Per tanti anni questo progetto è passato al vaglio di tante amministrazioni - le parole riportate da TMW. Si dovrebbe ridurre la burocrazia e si dovrebbero ridurre gli ostacoli. Di tutto questo percorso tortuoso si è parlato poco, anche se finalmente si è arrivati ad una certa decisione. Oggi credo che i tempi non siano lontani, la gara dovrebbe essere bandita per luglio. Anche se fosse più tardi, è abbastanza normale che quando un progetto passa al vaglio di tanti enti, ci siano ritardi. Adesso siamo in dirittura d'arrivo, ma quello che è successo nei dieci anni precedenti è stato qualcosa di assurdo. Io mi auguro di ospitare gli Europei nel 2032, il tempo scorre".

Avete discusso col Comune il destino della Unipol Domus? "La Unipol Domus è stato costruito per stare attivo un paio di stagioni. Ovviamente comporta dei costi di manutenzione, ma in realtà quello che dà fastidio è non aver avuto la possibilità di alzare le curve di circa 2000 posti a testa. Per quanto riguarda il futuro della struttura... Potrebbe essere il campo ideale per una Serie A femminile, mantenendo solo la Main Stand. Potrebbe essere utile anche per una Primavera, sempre mantenendo solo la Main Stand".