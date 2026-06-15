Il Como a caccia di "italiani": nella lista c'è anche Comuzzo della Fiorentina

Il Como a caccia di "italiani": nella lista c'è anche Comuzzo della Fiorentina
Oggi alle 15:23News
di Redazione FV

C'è anche Pietro Comuzzo nella lista dei giocatori italiani che il Como cerca per l'estate che porterà all'esordio in Champions League. Come scrive TMW, la squadra lariana ha bisogno di calciatori azzurri per rispettare i dettami delle liste, sia Serie A che UEFA, per questo sul mercato cerca profili cresciuti nei vivai italiani.

Mattia Liberali del Catanzaro è un profilo che risponde alle necessità di Fabregas, ma c'è anche Pietro Comuzzo che interessa al Como: il difensore della Fiorentina appartiene a una lista nella quale ci sono anche i più esperti Luca Pellegrini e Lorenzo Pirola. Ha un profilo abbastanza utile alle necessità del Como anche Antonio Vergara, che potrebbe lasciare il Napoli.